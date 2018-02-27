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В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики
Коллеги обнаружили тело Сергея Калашникова висящим в шкафу в его кабинете.
В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. По предварительный данным, речь идет о суициде.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На месте работают следователи.
"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в СИЗО Днепра повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка.
Telegraf.com.ua