В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики

В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. По предварительный данным, речь идет о суициде.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На месте работают следователи.

"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в СИЗО Днепра повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка.