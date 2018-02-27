Непогода обесточила некоторые районы Крыма

В Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма временно отсутствовало электроснабжение из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Крыму. Отключение света произошло примерно, в 12:15. В Феодосии свет дали через минут 15. В Керчи – немного позднее. Предварительно, причиной перебоев подачи электроэнергии стала авария на сетях - на участке между Керчью и Феодосией. Почти 10 тысяч человек остались без электричества, – озвучили статистику в МЧС. Электроснабжение восстанавливают 27 бригад «Крымэнерго», задействована 31 единица техники. В Керчи из-за отключения электричества остановилась работа троллейбусов на линии, не работают светофоры и автозаправочные станции, передают "Крым.Реалии".

Утром во вторник, 27 февраля, были обесточены населенные пункты в четырех районах Крыма из-за сильного порывистого ветра. Кроме того, пострадали от непогоды и остаются без электричества жители села Яковенково в Ленинском районе. 27 февраля из-за непогоды Керченская паромная переправа прекратила работу, в очереди на паром скопилось более 420 автомобилей и около 20 автобусов.