Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома" Порошенко: "Нафтогаз" должен добиться ареста активов "Газпрома"
Новости: Климкин: "Газпром" опустился до уровня "наперсточников" Климкин: "Газпром" опустился до уровня "наперсточников"
Новости: Врач назвал сроки восстановления Неймара Врач назвал сроки восстановления Неймара
Новости: Оскар 2018: как проходит процесс определения обладателей премии Оскар 2018: как проходит процесс определения обладателей премии
X

Минобороны РФ об испытаниях Су-57 в Сирии

Су-57
16:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Полный цикл испытаний самолетов должен завершиться в 2018 году, отметил министр обороны РФ.

В  Министерстве обороны РФ заявили, что два истребителя пятого поколения Су-57 успешно выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии.

Об этом сообщил в четверг журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Могу сказать, что испытания прошли успешно. Самолеты вернулись домой еще неделю назад" - сказал Шойгу ТАССу. 

"Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", - продолжил глава Минобороны РФ.

РФ и Сирия заняли пропагандистскую позицию по рекомендациям Украине

Он также прокомментировал появившиеся в сети спутниковые фотографии, на которых запечатлены эти самолеты.

"Что касается различных фотографий со спутников, могу сказать, что уже не 95-й год, такие самолеты никогда вместе не стоят. Фотографии, которые были опубликованы - не знаю откуда, потому что все самолеты были в укрытиях все это время" - сказал российский министр обороны. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испытания самолётов, Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Сирия, Су-57.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

Парламент Армении 2 марта изберет Президента страны Устроивший стрельбу в Казани человек сдался полиции В Москве почтили память Немцова

Последние новости

Модель Наоми Кэмпбелл украсила обложку журнала вместе со своим парнем Смолий: Назначения главы НБУ не связано с траншем от МВФ Луценко: За два месяца задержано 1682 коррупционера
Сегодня читают
01 Аварии, застрявшие поезда и отмена авиарейсов: Украину заметает снегом
02 В Швеции нашли человеческие черепа, насаженные на колья
03 Каталония отказалась подтвердить провозглашение независимости
04 Порошенко прокомментировал принятия закона об Антикоррупционном суде
05 Нафтогаз выиграл исторический спор с Газпромом
Новости сегодня
17:48 Министерство финансов Украины предоставило информацию о погашении 80% долга
17:45 Пакьяо не выйдет на ринг в андеркарде боя Хорн - Кроуфорд
17:42 "Укрпочта" предупредила о задержке почты из-за погодных условий
17:33 В Африн отправили гумконвой
17:31 Шарлиз Терон не хочет сниматься в "Бондиане" из-за своего возраста
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НБУ снова повысил учетную ставку НБУ снова повысил учетную ставку
Новости: В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины В ГСЧС сообщили, когда циклон уйдет из Украины
Новости: Золотовалютные резервы Украины выросли Золотовалютные резервы Украины выросли
Новости: Режиссер "Стражей галактики" заявил о смерти Грута Режиссер "Стражей галактики" заявил о смерти Грута
Добавить комментарий
0