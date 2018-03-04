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На Собчак напали в центре Москвы

Ксения Собчак и Владимир Жириновский
17:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Twitter

С криками "это за Жириновского" нападавший облил К. Собчак водой и сильно толкнул.

На кандидата в президенты РФ Ксению Собчак совершено нападение. Как сообщается в Twitter кандидата, это произошло возле Петровского Путевого дворца.

Уточняется, что нападение произошло в центре Москвы. На выходе из Петровского Путевого дворца на кандидата в президенты напал помощник депутата Мосгордумы Шапошникова Алан Дзуцев. С криками "это за Жириновского" он вылил на К. Собчак воду и сильно толкнул. Отмечается, что нападавшего задержала охрана. Как известно, у Ксении Собчак возник конфликт с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским. Во время записи предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля он обругал ее матерными словами. К. Собчак, в ответ, облила В. Жириновского водой.

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Владимир Жириновский, Дебаты, Ксения Собчак, Москва, Нападение, Россия.
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