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Задержанных в Москве пикетчиц отпустили в честь 8 марта

Полиция РФ
18:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Задержание произошло после того, как одна из участниц акции отказалась давать паспорт на проверку.

В Москве полицейские задержали двух активисток Социалистической Альтернативы — Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты против насилия над женщинами. Как сообщает портал ОВД-Инфо, задержанных отправили в отделение полиции по району Арбат.

"Сотрудники полиции сказали активисткам, что задерживают их за курение в общественном месте, но сослались при этом на статью о распитии алкогольных напитков", – говорится в сообщении. Отмечается, что задержание произошло после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки одного из правоохранителей. В отделе с активистками провели профилактическую беседу. После этого полицейские сказали, что отпускают их, но "только в честь 8 марта".

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Акция, Москва, Пикет, Полиция, Россия.
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