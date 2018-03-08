Задержанных в Москве пикетчиц отпустили в честь 8 марта

В Москве полицейские задержали двух активисток Социалистической Альтернативы — Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты против насилия над женщинами. Как сообщает портал ОВД-Инфо, задержанных отправили в отделение полиции по району Арбат.

"Сотрудники полиции сказали активисткам, что задерживают их за курение в общественном месте, но сослались при этом на статью о распитии алкогольных напитков", – говорится в сообщении. Отмечается, что задержание произошло после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки одного из правоохранителей. В отделе с активистками провели профилактическую беседу. После этого полицейские сказали, что отпускают их, но "только в честь 8 марта".