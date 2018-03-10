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Путин цинично прокомментировал применение химического оружия в Сирии

Владимир Путин
23:43 Сб, 10 Март 2018 Телеграф
УНИАН

Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о применении химического оружия правительством Сирии, решил пошутить.

Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос журналиста канала NBC о применении химического оружия правительством Сирии.

Путин считает обвинения безосновательными, пишет NBC.

"Во–первых, правительство Сирии давно уничтожило химическое оружие. Во–вторых, мы знаем о планах боевиков инсценировать применение химического оружия со стороны сирийской армии. А в–третьих, это всё попытки, которые неоднократно в недалёком прошлом имели место, эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это всё хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: скучно, девочки", - сказал Путин.

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На вопрос журналиста, скучны ли Путину погибшие от отравления зарином дети, президент РФ заявил, что для него недостаточно доказательств – было ли применено химоружие, и было ли оно выпущено со стороны правительственных войск, а погибшие "случаются на войне".

Расследование ООН со вскрытием погибших от газа, Путин считает недостаточным.

"Для того чтобы быть уверенным в этом, нужно провести тщательное расследование с выездом на место, со сбором доказательств.

Ничего этого сделано не было. Давайте сделаем", - сказал Путин.

Журналист NBC отметил, что именно Россия стала на пути одного из этапов расследования, не дав осмотреть вертолеты, а также то, что Россия обещала предотвратить химические нападения в Сирии. "Я скажу, что мы не имеем к этому: а) никакого отношения; и мы требуем полноценного расследования"", - сказал российский президент.

13 января 2018 года во время атаки сил Асада в сирийской провинции Восточная Гута против мирного населения применили ядовитый газ и повторили атаку 22 января.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Кремль вместе с режимом Башара Асада несет ответственность за гибель людей. Напомним, что 4 апреля 2017 года Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жители города Хан-Шейхун на северо-западе провинции Идлиб подверглись химической атаке.

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Владимир Путин, Зарин, Сирия, Химическое оружие.
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