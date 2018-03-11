В РФ заявили об успешном испытании ракеты Кинжал (Видео)

Высокоточный авиационный ракетный комплекс Кинжал предназначен для уничтожения наземных и морских целей и не имеет аналогов в мире, подчеркнули в Минобороны России. Экипаж МиГ-31 российских воздушно-космических сил выполнил успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса Кинжал, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что запуск прошел штатно и ракета поразила заданную цель на полигоне. В заявлении российского оборонного ведомства подчеркивается, что по итогам пуска удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели Кинжала. Также утверждается, что комплекс не имеет аналогов в мире. Напомним, о новой гиперзвуковой ракете впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что новое оружие гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны и способно доставлять к цели ядерные и обычные боезаряды.