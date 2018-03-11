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Путин: В американские выборы мог вмешаться кто угодно

Интервью
18:56 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В. Путин вновь опроверг обвинения американских спецслужб в том, что он приказал вмешаться в американские выборы в ноябре 2016 года.

Президент России Владимир Путин не беспокоится о том, что российские граждане пытались вмешаться в американские президентские выборы 2016 года, поскольку, по его утверждению, они не были связаны с Кремлем. Об этом он заявил в интервью NBC News. В эксклюзивном интервью NBC В. Путин вновь опроверг обвинения американских спецслужб в том, что он приказал вмешаться в американские выборы в ноябре 2016 года.

"Почему вы решили, что власти России, включая меня, позволили это делать?......Возможно, они даже не русские. Возможно, это украинцы, татары, евреи, только с российским гражданством, даже это нужно проверить, возможно, они имеют двойное гражданство, а может, и зеленую карту. Возможно, это были американцы, которые платили за эту работу. Я не знаю?", — заявил В. Путин.

В прошлом месяце спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян и три русские компании во вмешательстве в выборы. Согласно документу, обнародованному 16 февраля, "обвиняемые сознательно и намеренно вошли в сговор ... с целью вмешательства в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года".

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Владимир Путин, Вмешательство, Выборы, Роберт Мюллер, Россия, США.
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