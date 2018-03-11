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В России разбился самодельный самолет

Сверхлегкая авиация
20:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

В Новосибирской области потерпел крушение изготовленный кустарным способом сверхлегкий летательный аппарат, пилот погиб.

В Новосибирской области РФ потерпел крушение самодельный сверхлегкий летательный аппарат. Об этом УНН сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации 11 марта 2018 года в 14-10 (мск) в Краснозерском районе Новосибирской области потерпел крушение изготовленный кустарным способом сверхлегкий летательный аппарат. Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот (владелец) погиб. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Сообщается, что Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Катастрофа, Новосибирск, Пилот, Россия, Самолет.
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