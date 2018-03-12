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Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал

Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал
00:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

В компании сообщили, что причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации возгорания и комиссионного расследования.

В Карагандинской области Казахстана на шахте им.Костенко угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в минувшую субботу произошло возгорание на участке вентиляционной сбойки, сообщила пресс-служба компании.

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По ее информации, начальник смены незамедлительно ввел план ликвидации аварии.

"Все работники шахты подняты на поверхность и находятся в безопасности", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили, что причины и обстоятельства возгорания будут выяснены после ликвидации возгорания и комиссионного расследования.

"На всех предприятиях угольного департамента пройдет внеочередная проверка пожарной безопасности, в соответствии со стандартами угольного департамента", - подчеркнули в пресс-службе.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. В состав АО входят меткомбинат и восемь угольных шахт в Карагандинской области, четыре рудника по добыче железной руды в Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях.

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Все по теме:

ArcelorMittal, Казахстан, Караганда, Новости Казахстана, Пожар, Шахта, Шахтеры.
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