МИД РФ ответил на обвинения о вмешательстве в выборы Албании

В МИД России назвали выдумкой информацию в СМИ о вмешательстве российской стороны в парламентские выборы в Албании в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Указанный материал (в журнале MotherJones. – Ред.) - очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка. Подобные спекуляции укладываются в контекст грязной информационной кампании, развязанной против России западными СМИ", - говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что целью таких публикаций является подрыв возможных положительных сдвигов в российско-албанском сотрудничестве.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.