МИД РФ ответил на обвинения о вмешательстве в выборы Албании
В МИД РФ назвали выдумкой сообщение о российском вмешательстве в выборы в Албании.
В МИД России назвали выдумкой информацию в СМИ о вмешательстве российской стороны в парламентские выборы в Албании в 2017 году.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Указанный материал (в журнале MotherJones. – Ред.) - очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка. Подобные спекуляции укладываются в контекст грязной информационной кампании, развязанной против России западными СМИ", - говорится в заявлении.
В МИД РФ отметили, что целью таких публикаций является подрыв возможных положительных сдвигов в российско-албанском сотрудничестве.
Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.