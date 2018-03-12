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МИД РФ ответил на обвинения о вмешательстве в выборы Албании

МИД РФ
13:16 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

В МИД РФ назвали выдумкой сообщение о российском вмешательстве в выборы в Албании.

В МИД России назвали выдумкой информацию в СМИ о вмешательстве российской стороны в парламентские выборы в Албании в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Указанный материал (в журнале MotherJones. – Ред.) - очередная абсурдная, вызывающая глубокое сожаление и недостойная подробных комментариев выдумка. Подобные спекуляции укладываются в контекст грязной информационной кампании, развязанной против России западными СМИ", - говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что целью таких публикаций является подрыв возможных положительных сдвигов в российско-албанском сотрудничестве.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

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Албания, Вмешательство РФ в выборы, Выборы в Албании, МИД РФ.
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