В центре Москвы подожгли вход в приемную ФСБ

Житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ), расположенную на улице Кузнецкий Мост в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену у входа в приемную ФСБ и устроил поджог", - сказал источник.

Поджигатель задержан, у него изъят плакат оппозиционного содержания". По словам собеседника агентства, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.

Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.