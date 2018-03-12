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В центре Москвы подожгли вход в приемную ФСБ

Здание ФСБ в Москве
18:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

В центре Москвы, на улице Кузнецкий Мост, житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Житель Астрахани облил горючей жидкостью и поджег стену у входа в приемную Федеральной службы безопасности (ФСБ), расположенную на улице Кузнецкий Мост в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену у входа в приемную ФСБ и устроил поджог", - сказал источник.

Поджигатель задержан, у него изъят плакат оппозиционного содержания". По словам собеседника агентства, задержанный заявил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал пока давать более подробных объяснений.

Полиция составила на жителя Астрахани административный протокол о мелком хулиганстве.

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Кузнецкий Мост, Москва, ФСБ, ФСБ в Москве.
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