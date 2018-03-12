"Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле

В Москве назвали “цирковым шоу” выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте, во время которого она заявила, что Россия может стоять за отравлением разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает Европейская правда со ссылкой "ТАСС".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.