"Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.
В Москве назвали “цирковым шоу” выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте, во время которого она заявила, что Россия может стоять за отравлением разведчика Сергея Скрипаля.
Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает Европейская правда со ссылкой "ТАСС".
"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.
Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.
В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.
В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.