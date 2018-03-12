Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине бумажные гривны заменят на монеты В Украине бумажные гривны заменят на монеты
Новости: Мэй публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона Скрипаля Мэй публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона Скрипаля
Новости: Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Новости: Ученые обнаружили 15 новых планет, на одной из которых может существовать жизнь Ученые обнаружили 15 новых планет, на одной из которых может существовать жизнь
X

"Цирковое шоу": в МИД РФ отреагировали на обвинения Британии в шпионском деле

МИД РФ
20:54 Сегодня Телеграф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "цирковым шоу" то, что происходит в британском парламенте по делу Сергея Скрипаля.

В Москве назвали “цирковым шоу” выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в британском парламенте, во время которого она заявила, что Россия может стоять за отравлением разведчика Сергея Скрипаля. 

Об этом она заявила в понедельник, комментируя обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России, сообщает Европейская правда со ссылкой "ТАСС".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации", - сказала Захарова.

Мэй публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона Скрипаля
Мэй публично обвинила Россию в отравлении экс-шпиона СкрипаляЧитать полностью

Она также призвала Лондон раскрыть итоги расследования дел Александра Литвиненко и Бориса Березовского.

"Прежде, чем составлять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие - о Литвиненко, Березовском, Перепиличном и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - отметила дипломат.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что обеих россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что в России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля.

В среду британское правительство детально рассмотрит ответ российского государства, и если оно не будет заслуживать доверия, применит санкции против России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Британия, Мария Захарова, МИД РФ, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В России разбился самодельный самолет Путин: В американские выборы мог вмешаться кто угодно Питерская полиция защитила проукраинского активиста

Последние новости

Бушар из-за плохих результатов теряет спонсоров Самые красивые восточные невесты в хиджабах (Фото) Отец не поведет Меган Маркл к алтарю
Сегодня читают
01 В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
02 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
03 Названа версия крушения самолета Турции в Иране
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
Новости сегодня
21:58 Украина и Нидерланды договорились избегать двойного налогообложения
21:58 Украинский гимнаст получит российское гражданство
21:44 Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"
21:36 Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"
21:24 ГПУ остановила следствие по "деньгам Курченко" против Саакашвили
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой Резонансное ДТП в Харькове: показания Зайцевой
Новости: В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье
Новости: Главные темы разговора Порошенко и Могерини Главные темы разговора Порошенко и Могерини
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0