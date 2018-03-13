Мэра Кишинева изберут 20 мая

Внеочередные выборы мэра молдавской столицы пройдут 20 мая нынешнего года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Молдовы. Согласно решению Центризбиркома, в этот же день состоятся и выборы нового градоначальника второго по величине города Молдовы – Бельцы.

По предварительным данным, для проведения выборов в столице и в городе Бельцы необходимы чуть более миллиона евро. В ближайшие дни Центризбирком обратится к правительству с просьбой изыскать дополнительные бюджетные средства, так как государственным бюджетом Молдовы на 2018 год выборы в этих городах не были предусмотрены.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, руководивший городом около 10 лет, добровольно подал в отставку, так как он находится под юридическим надзором в качестве одного из фигурантов уголовного дела о махинациях со строительством платных парковок в Кишиневе. Мэр города Бельцы, пророссийский политик Ренато Усатый, более года находящийся в Москве, также добровольно подал в отставку. Р. Усатый – фигурант нескольких уголовных дел, в настоящее время он объявлен в розыск.