Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным

Британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"Сразу вам могу сказать - ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", - сказала она в эфире на телеканале "Россия 1".

Накануне на заседании парламента в Лондоне несколько депутатов высказались за прекращение вещания в Великобритании российского пропагандистского канала RT. Дебаты велись относительно вероятных действий Лондона в ответ на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. В среду утром, по словам Т. Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает "ультиматум" Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.