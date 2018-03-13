Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины Порошенко обсудил с послами "Большой семерки" актуальные проблемы Украины
Новости: Вице-премьер выступила против дискриминации сельских женщин Вице-премьер выступила против дискриминации сельских женщин
Новости: "Рома" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча "Рома" - "Шахтер": LIVE (2 тайм)
Новости: В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео) В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
X

Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным

Мария Захарова
21:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Несколько депутатов Британского парламента высказались за прекращение вещания в Великобритании российского канала RT.

Британские СМИ не будут работать в России, если Лондон введет санкции в отношении телеканала Russia Today в связи с "делом Скрипаля". Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"Сразу вам могу сказать - ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", - сказала она в эфире на телеканале "Россия 1".

Накануне на заседании парламента в Лондоне несколько депутатов высказались за прекращение вещания в Великобритании российского пропагандистского канала RT. Дебаты велись относительно вероятных действий Лондона в ответ на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России. Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. В среду утром, по словам Т. Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает "ультиматум" Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

RT, Британские СМИ, Великобритания, Мария Захарова, МИД России, Россия, Санкции, Телеканалы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

МИД РФ ответил на обвинения о вмешательстве в выборы Албании Путин в 2014 году отдал приказ сбить самолет из Украины Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"

Последние новости

Ученые доказали: курение - это причина развития психозов ДеРозан и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА Рок-группа "Антитіла" выпустила песню на польском языке (Видео)
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
03 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
22:49 Стали доступны снимки дизайна нового Mercedes A-Class
22:46 Грузия нуждается в поддержке США в сфере безопасности
22:45 Легкий детокс: как с помощью соков очистить организм
22:42 Маккейн выразил пожелания будущему директору ЦРУ
22:36 Франков: Павелко должен осложнить жизнь "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска Начальник Генштаба отчитался перед ОБСЕ о выполнении Минска
Новости: Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека Длительные космические путешествия плохо влияют на здоровье человека
Добавить комментарий
0