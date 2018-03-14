РФ назвала условия ответа на ультиматум Британии по делу Скрипаля
Отравление Скрипаля: посольство РФ просит предоставить образцы отравляющего вещества.
Представитель посольства России в Великобритании заявил, что РФ будет готова ответить на ультиматум британской власти об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери после того, как будут предоставлены образцы отравляющего вещества.
Об этом передает Reuters.
В посольстве также сообщили, что власти РФ не связаны с отравлением, а на обвинения со стороны британской власти "будут соответствующие меры".
"Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы ядовитого химического вещества", - заявил представитель посольства.
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия или непосредственно ответственная за отравление Сергея Скрипаля и его дочери, или она позволила, чтобы нервно-паралитическое вещество попало в чужие руки.
По словам Мэй, вещество, которым отравили Скрипаля, - из группы "Новичок", было разработано в России, ранее в РФ его производили и, возможно, продолжают производить. Премьер также выдвинула Москве ультиматум, чтобы та к вечеру вторника предоставила объяснения относительно отравления Скрипаля.
В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никакого отношения к отравлению экс-агента ГРУ не имеет.
Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 5 марта отвезли в больницу британского города Солсбери. Полиция заявила, что их отравили нервно-паралитическими веществами, а также что нападение было умышленным.