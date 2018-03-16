В Якутии "золотоискатели" второй день ищут драгоценные слитки с Ан-12

В российской Якутии второй день активно ищут золотые слитки, якобы потерянные грузовым самолетом Ан-12 в результате аварии.

Как сообщило накануне местное издание Sakhalife, люди ведут поиски по всему периметру падения драгметаллов (площадь которого составляет несколько квадратных километров), а в соцсетях, тем временем, появилась карта, на котором отмечена территория падения груза.

В то же время, "Комсомольская правда" сообщает, что местные жители всю ночь рыскали в окрестностях аэропорта с фонариками, несмотря на то, что согласно заявлению транспортной полиции и следкома, все слитки уже собраны, и искать больше нечего.

Поиски продолжаются и сейчас. По информации российских СМИ, число поисковых запросов на покупку авиабилетов в Якутск после информации о потере золота выросло в три раза. СМИ, при этом, сообщают, что из самолета выпало не золото, а серебро.

Накануне сообщалось, что в России едва не потерпел крушение транспортный самолет Ан-12, груженный 9 тоннами золота. Большая часть груза во время аварии вывалилась из самолета, его собирают на взлетной полосе и окрестностях аэродрома Якутска.