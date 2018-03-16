На горнолыжном курорте Грузии вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие

10 человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии Гудаури, где вышла из строя канатная дорога. МВД Грузии начало расследование в связи с аварией, передают "Новости-Грузия", ссылаясь на заявление компании развития курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По предварительной информации, авария на канатке произошла из-за отключения электроэнергии. Несколько гандол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом. На месте работали три экипажа спасателей и медиков. Пострадавших перевезли в амбулаторию Гудаури. В настоящее время медики оценивают состояние всех пациентов как средне тяжелое.

"Компания развития курортов министерства экономики и устойчивого развития уже связалась с компанией "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, для того, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причин. Компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших", — отмечается в заявлении. "Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку лишь через 1,5-2 минуты".

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен близ дороги, ведущей к грузино-российской границе, на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Традиционно горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.