В РФ возбуждено уголовное дело об отравлении дочери Скрипаля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов.