Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины назначил командующего Объединенных сил Президент Украины назначил командующего Объединенных сил
Новости: Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО
Новости: Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Новости: Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс
X

В РФ возбуждено уголовное дело об отравлении дочери Скрипаля

Следком РФ
16:47 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Следственный комитет России возбудил дела об отравлении дочери Скрипаля и убийстве Глушкова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Российской Федерации 16 марта 2018 года возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Отравление Скрипаля, Россия, РФ, Следственный комитет России, Уголовные дела, УК РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В РФ отреагировали на отказ Великобритании принять Лаврова РФ назвала условия ответа на ультиматум Британии по делу Скрипаля Захарова: Ответ на закрытие RT будет симметричным

Последние новости

Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов В ЕС настаивают на освобождении политзаключенных из тюрем РФ Милые снимки о счастливом и беззаботном детстве в деревне (Фото)
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
04 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
05 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости сегодня
17:46 Украинский чемпион Олимпиады Абраменко получил премию в 500 тысяч
17:43 Опубликован второй официальный трейлер "Мстители: Война бесконечности" (Видео)
17:40 Падение вертолета США в Ираке: все военные погибли
17:35 Президент предупредил об интервенции России в Украину
17:30 Вы будете смеяться: прикольные гифки, которые обязательно поднимут вам настроение
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных
Добавить комментарий
0