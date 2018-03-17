В Молдове существенно снизили цену на бытовой газ

Цены на природный газ для бытовых потребителей снижены в Молдове на 20%.

Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Согласно обнародованному решению Агентства, цена на газ снижена с 1 января 2018 года, и в ближайшее время будет найден механизм возврата денег потребителям, которые уже расплатились за использованный газ по старым ценам.

Таким образом, средняя цена на газ для бытовых потребителей будет колебаться от 235 долларов (за тысячу кубических метров) до 280 долларов, в зависимости от объемов потребления.

В Агентстве аргументировали решение о снижении цены на газ снижением среднегодовой цены на приобретенное топливо, а также укреплением молдавской национальной валюты (лея).