Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверяет, что ни Советский Союз, ни Россия никогда не вели исследований по разработке химического вещества под кодовым названием "Новичок".

Об этом Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24", передает ТАСС.

"Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок", - подчеркнула она.

По ее словам, "ни в Советском Союзе, ни в России слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе".

"Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". Это - Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала Захарова.

Она обвинила Лондон в специальном использовании названия "Новичок" с целью вызвать ассоциации с РФ.