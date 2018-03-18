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В Москве задержали активистку за сине-желтую ленточку

Дарья Полюдова
15:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

В России задержана кубанская активистка Дарья Полюдова за цвета Украины.

На Манежной площади в центре Москвы во время пикета против выборов задержана кубанская активистка Дарья Полюдова из-за ленточки в цветах украинского флага у нее на одежде.

Об этом она сообщила по телефону горячей линии ОВД-Инфо.

"В Москве на Манежной площади задержана кубанская активистка Дарья Полюдова. По ее словам, причиной задержания стала ленточка в цветах украинского флага у нее на одежде. Полюдова стояла с одиночным пикетом, протестуя против выборов. Полюдову доставили в отдел полиции Китай-город", - говорится в сообщении.

20 октября 2017 года Дарья Полюдова вышла на свободу. 21 декабря 2015 года она была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за публикации в соцсети "ВКонтакте". Суд счел их призывами к экстремизму и сепаратизму.

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Активистка, Манежная площадь, Москва, Россия.
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