ЦИК РФ огласил процент явки на выборах президента России

Явка избирателей на выборах президента РФ по данным с 95% участков составляет более 67%. Согласно предварительным результатам голосования, которые обновляются в информационном центре ЦИК России в режиме реального времени, за Путина проголосовали более 50 млн 108 тыс. избирателей. На данный момент обработано 92,86% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщает ТАСС.

“Более 67%”, — сказал он, отметив, что осталось ввести в систему ГАС “Выборы” данные с 4,5% участков, и явка еще может измениться.

Более 50 млн россиян отдали свои голоса на выборах президента РФ за действующего главу государства Владимира Путина, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Это больше, чем на выборах 2004 года, результат на которых для Путина рекордным.

В 2004 году результат Путина составил 71,31%: за него проголосовали более 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%).

Путин участвует в президентских выборах в четвертый раз.

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,18% после обработки 80% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.