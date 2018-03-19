Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Украины выразил недовольство "визитами" немецких политиков в Крым Посол Украины выразил недовольство "визитами" немецких политиков в Крым
Новости: Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
Новости: Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры Роналду обошел форварда "Барсы" и вышел на второе место голеадоров Примеры
Новости: Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
X

Выборы в РФ: штаб Навального заявил о большом количестве нарушений в Москве

Выборы в РФ
05:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Четверть избиркомов в Москве допустили нарушения

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.

Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Согласно данным штаба, на момент закрытия избирательных участков в Москве, явка составила 53 процента. На выборах в городе проголосовало около семи миллионов человек.

В штабе считают, что на двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными, поскольку там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Выборы в РФ: Путин набрал более 90% голосов в аннексированном Крыму
Выборы в РФ: Путин набрал более 90% голосов в аннексированном КрымуЧитать полностью
 

На некоторых московских участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный выдвигался на выборы в президенты России, однако ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Навальный призвал к бойкоту выборов.

Как сообщалось ранее, возле диппредставительства РФ в Киеве, Одессе, Харькове и Львове в воскресенье прошли акции протеста против проведения выборов президента РФ на территории незаконно аннексированного Крыма.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ранее осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь и призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.

В МВД Украины заявили, что 18 марта, в день выборов президента РФ, доступ к российским дипучреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств для голосования на выборах допускаться не будут.

Ряд европейских государств заявили, что не признают проведение российских выборов в Крыму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алексей Навальный, Владимир Путин, Выборы в РФ, Выборы президента РФ, Москва, Россия, ФБК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов В Молдове существенно снизили цену на бытовой газ Москва приняла ответные меры в отношении Лондона

Последние новости

Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ Как перестать есть на ночь: 6 эффективных советов Курьезные снимки о женской растяжке из страшного сна травматолога
Сегодня читают
01 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
02 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 Ученые заявляют: загадочный остров Пасхи вскоре может уйти под воду
05 Климкин предложил Британии трудоустроить высланных из РФ дипломатов
Новости сегодня
05:01 В США выпустили пулемет FN M249S для гражданского рынка (Видео)
04:51 Хирн назвал кандидата на дебютный бой с Джошуа в США
04:31 Бориспольские таможенники хотели получить взятку от пассажирки
03:39 На Харьковщине задержан убийца 68-летней пенсионерки
02:47 ЦИК РФ огласил процент явки на выборах президента России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0