Выборы в РФ: штаб Навального заявил о большом количестве нарушений в Москве
Четверть избиркомов в Москве допустили нарушения
Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.
Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Согласно данным штаба, на момент закрытия избирательных участков в Москве, явка составила 53 процента. На выборах в городе проголосовало около семи миллионов человек.
Друзья, вот и закончилось голосование в Москве.
Наши наблюдатели, оставшиеся на участках для подсчёта явки, будут до последнего бороться за каждый ваш голос. Более подробные итоги — завтра. pic.twitter.com/pIm16txOVC
— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 березня 2018 р.
В штабе считают, что на двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными, поскольку там были зафиксированы вбросы бюллетений.
На некоторых московских участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.
Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный выдвигался на выборы в президенты России, однако ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Навальный призвал к бойкоту выборов.
Как сообщалось ранее, возле диппредставительства РФ в Киеве, Одессе, Харькове и Львове в воскресенье прошли акции протеста против проведения выборов президента РФ на территории незаконно аннексированного Крыма.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ранее осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь и призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.
В МВД Украины заявили, что 18 марта, в день выборов президента РФ, доступ к российским дипучреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств для голосования на выборах допускаться не будут.
Ряд европейских государств заявили, что не признают проведение российских выборов в Крыму.