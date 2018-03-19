Выборы в РФ: штаб Навального заявил о большом количестве нарушений в Москве

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России.

Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера, учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Согласно данным штаба, на момент закрытия избирательных участков в Москве, явка составила 53 процента. На выборах в городе проголосовало около семи миллионов человек.

Друзья, вот и закончилось голосование в Москве.

Наши наблюдатели, оставшиеся на участках для подсчёта явки, будут до последнего бороться за каждый ваш голос. Более подробные итоги — завтра. pic.twitter.com/pIm16txOVC — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) 18 березня 2018 р.

В штабе считают, что на двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными, поскольку там были зафиксированы вбросы бюллетений.

На некоторых московских участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.

Как известно, российский оппозиционер Алексей Навальный выдвигался на выборы в президенты России, однако ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Навальный призвал к бойкоту выборов.

Как сообщалось ранее, возле диппредставительства РФ в Киеве, Одессе, Харькове и Львове в воскресенье прошли акции протеста против проведения выборов президента РФ на территории незаконно аннексированного Крыма.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины ранее осудило решение российской оккупационной администрации провести 18 марта 2018 года выборы президента РФ на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь и призвало крымчан не участвовать в незаконных выборах президента Российской Федерации на территории полуострова.

В МВД Украины заявили, что 18 марта, в день выборов президента РФ, доступ к российским дипучреждениям в Украине будут иметь только лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств для голосования на выборах допускаться не будут.

Ряд европейских государств заявили, что не признают проведение российских выборов в Крыму.