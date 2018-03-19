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Наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе выборов в России

Выборы Путина в России
15:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

В ходе президентских выборов в России не хватало прозрачности .

Наблюдатели ОБСЕ выступили с заключением, в соответствии с которым выборам президента РФ не хватало транспарентности.

"В целом процессу обработки жалоб в ходе президентских выборов не хватало прозрачности", - говорится в докладе международной миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в РФ, обнародованном в понедельник.

"Из большого количества обращений ЦИК классифицировал как жалобы 420, но рассмотрел и опубликовал лишь две. ЦИК проинформировал БДИПЧ, что счел остальные жалобы выходящими за рамки его компетенции, так как они касались в основном неправильным использованием административного ресурса. Они были направлены в другие государственные органы", - подчеркивают авторы доклада.

"Более 160 жалоб были направлены в избирательные комиссии субъектов (РФ), в основном они касались материалов к выборам, в том числе распространения листовок с призывами бойкотировать выборы. Избирательные комиссии субъектов (РФ) вынесли ограничительные постановления, согласно которым распространение таких материалов противоречило закону", - отмечается в документе.

"Несмотря на нарушения, связанные с тайной голосования и процедурными изъянами, в целом день выборов прошел надлежащим образом", - заключили наблюдатели.

Координатор специальной краткосрочной миссии ОБСЕ Михаэль Георг Линк заявил, что неучастие одного из кандидатов в предвыборных дебатах повлекло за собой отсутствие равных условий в период избирательной компании у других претендентов на пост президента РФ.

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"Мы наблюдали за многими выборами и заметили, что не было ни одной такой кампании, где кандидаты проходили бы одни и те же дебаты, интервью и телевизионные шоу", - сказал М.Линк на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в предвыборной гонке был "явно действующий лидер", но он не участвовал в дебатах и "у них (кандидатов) не было равных условий".

В свою очередь, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента РФ Ян Петерсон добавил, что "нет никаких сомнений, что возможности для дебатов были, но один кандидат в них не участвовал".

"Мы не можем объединять предвыборную агитацию и обычную политическую жизнь. Можно ли назвать такие условия равноправными?" - сказал Я.Петерсон.

Г.Линк кроме того отметил, что "оставались ограничения основных свобод - свободы слова и выражения воли".

"Действующий президент получил самое большое количество эфирного времени", - отметил М.Линк.

Он добавил, что несмотря на снижение количества необходимых подписей для регистрации на участие в выборах, кандидатуры 17 человек были отклонены ЦИК. "Шесть из них оспорили это, но это оказалось безуспешным. Такие ограничения противоречат международным стандартам", - сказал М.Линк, пояснив, что это ограничивает конкуренцию.

В свою очередь, зарегистрированные кандидаты, по словам М.Линка, "выражали уверенность в победе действующего кандидата, поскольку на выборах отсутствует конкуренция".

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Владимир Путин, Выборы РФ, Наблюдатели ОБСЕ, ОБСЕ, Россия, РФ, ЦИК.
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