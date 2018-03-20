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Движение по Крымскому мосту начнется в мае

Крымский мост
10:17 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов, грузовой транспорт пустят к концу года.

Запуск движения через Керченский пролив по Крымскому мосту, который строит Россия к аннексированному Крыму, будет проходить в два этапа, сообщается на сайте Минтранса РФ. Сообщают, что такая схема вызвана планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением". Уже в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года. При этом грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автомобильного движения.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — отмечает министерство РФ. Одновременно на крымской стороне будет готов автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида". Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь — Симферополь. К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы "Тавриды" до Симферополя, а также все автоподходы к Крымскому мосту. Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему было запланировано на декабрь 2018 года.

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Движение, Краснодарский край, Крым, Крымский мост, Россия.
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