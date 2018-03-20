Кремль отреагировал на отказ Трампа поздравить Путина

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от коллеги из США Дональда Трампа. Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами. Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на то, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России.

"Утро вечера мудренее", — добавил он

Как сообщалось, официальный Вашингтон воздержался от поздравлений Владимиру Путину в связи с переизбранием его президентом России. Не будет делать этого и президент США Дональд Трамп, заявили в Белом доме добавили, что результаты голосований неожиданностью не стали.