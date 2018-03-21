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Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва

Андрей Негуца
04:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: sputnik.md

Посол Негуца был ранее отозван в Кишинев на неопределенный срок в связи с непрекращающимся преследованием в РФ молдавских официальных лиц.

Посол Молдовы в России Андрей Негуца, отозванный на неопределенный срок в декабре 2017 года, возвращается в Москву.

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский по итогам встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным.

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"Общеизвестно, что молдовско-российские отношения проходят через непростой период. К сожалению, накопилось много проблем, которые ждут своего решения. Во время встречи с господином Карасиным обратил особое внимание на необходимость преодоления существующих проблем, в том числе недопустимости в будущем преследования официальных лиц Молдовы, находящихся по служебным делам в России", - отметил Ульяновски.

По его словам, стороны обсудили и необходимость активизации двухстороннего диалога по вопросу расследования факта отмывания российских финансовых средств с использованием банковских структур Молдовы.

Как сообщалось ранее, посол Андрей Негуца был отозван в Кишинев на неопределенный срок в связи с непрекращающимся преследованием молдавских официальных лиц, находящихся в командировках на территории России.

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Андрей Негуца, Григорий Карасин, Молдова, Новости Молдовы, Посол, Россия, Тудор Ульяновский.
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