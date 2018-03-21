МИД РФ призвал Британию "спокойно отреагировать" на покушение на Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Японию пригрозил Британии ударом в ответ на "антироссийские меры" в связи с делом об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает AFP.

"Если британское правительство продолжит принимать антироссийские меры, мы ответим по принципу взаимности", - сказал Лавров журналистам после встречи с японским коллегой Таро Коно.

Министр призвал Британию "спокойно отреагировать" на покушение 5 марта на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые остаются в критическом состоянии.

Британия объявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", к производству которого может быть причастна Россия.

В Кремле отрицают эти обвинения.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и приостановки контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство страны активно рассматривает меры по увеличению давления на Россию и, при необходимости, будет готова применить их в любой момент.