Собчак передала Путину список заключенных на помилование

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Пока иного сказать вам не могу", - добавил он.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты РФ К.Собчак передала В.Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, и просит их помиловать.

В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты "дела 26 марта" Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), правозащитник Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегия-31", брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по "делу Ив Роше", журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.