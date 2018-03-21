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Минобороны РФ и НАТО договорились о встрече

Минобороны РФ
14:39 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Военные руководители НАТО и РФ договорились о первой встрече с 2014 года.

Минобороны РФ в среду сообщило о достижении договоренности о личной встрече начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По сообщению российского Минобороны, инициатива встречи исходила со стороны НАТО.

"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - сообщили в Минобороны.

О дате и месте проведения встречи не сообщается.

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Армия РФ, Генштаб ВС РФ, Минобороны РФ, НАТО, Россия.
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