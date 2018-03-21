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В МИД РФ предположили две причины отравления Скрипалей

МИД РФ
15:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Лондон неспособен защититься от терактов либо нападение на Скрипалей "срежиссировано".

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили Лондон в неспособности защититься от терактов или в инсценировке нападения на бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как передает корреспондент в РФ, об этом на брифинге для послов, аккредитованных в России, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта - британские власти либо неспособны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами, напрямую или косвенно, (я никого ни в чем не обвиняю) срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано", -заявил Ермаков.

По его словам, британцы не делятся с РФ сведениями, получаемыми в результате следственных действий, и вообще не отвечают ни на какие российские вопросы в отношении гражданки РФ Юлии Скрипаль.

"У нас нет никаких достоверных сведений относительного того, что и почему произошло с российской гражданской за последние две недели", - добавил Ермаков.

По его словам, в Москве удивлена тем, что власти Британии в нарушение международных норм не предоставляют России консульского доступа к дочери Скрипаля.

Ермаков отметил, ни одна из тех версий, которые были озвучены в Великобритании, не выдерживают никакой критики.

"От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос: а эти британские глашатаи, они вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина", - сказал он.

"Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть - как, кстати, в Великобритании не раз случалось. То тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И причем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", - добавил Ермаков.

По его словам, все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля и его дочь - это, скорее всего, "очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра".

"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине - для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", - уверяет Ермаков.

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Великобритания, Владимир Ермаков, МИД РФ, Отравление Скрипаля, Россия, Украина.
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