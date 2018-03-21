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Глава МИД Британии сравнил Путина с Гитлером: в Москве уже отреагировали

МИД РФ
22:00 Сегодня Телеграф

В РФ назвали Джонсона "хамом" за сравнение ЧМ в России с Олимпиадой 1936 года.

В МИД РФ заявили, что глава британского МИД Борис Джонсон, который сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии, "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", сообщает Европейская правда.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним - создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности?" - написала она.

Глава МИД Великобритании сравнил Путина с Гитлером
Глава МИД Великобритании сравнил Путина с ГитлеромЧитать полностью

"Очевидно, что он (Джонсосн) отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранения мира", - добавила Захарова.

Напомним, что глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.

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Борис Джонсон, Владимир Путин, Мария Захарова, МИД РФ.
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