В РФ возбудили дело за нападение на "Россотрудничество"

В РФ возбудили уголовное дело за "нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"17 февраля агрессивно настроенные активисты националистической группировки "С14" и других украинских праворадикальных структур совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве. Радикалы незаконно проникли в помещение центра, где в это время находились его сотрудники, посетители, дети, и при них краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг. Своими действиями они препятствовали нормальной работе учреждения", - утверждают российские следователи. Они отмечают, что на следующий день "участники Организации украинских националистов закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб".

По этим фактам российское Главное следственное управление возбудило уголовные дела по ст. 360 и ст. 329 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой; надругательство над государственным флагом Российской Федерации). Следователи СК РФ во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России заявляют, что уже установили личности нескольких человек, принимавших участие в "указанных преступных действиях". Следствие ведет сбор доказательств и принимает меры, направленные на привлечение этих людей и их соучастников к уголовной ответственности.

18 февраля в Киеве представители националистических организаций - ОУН, "Белый молот", Социал-национальная ассамблея, "Черный комитет", Комитет освобождения политзаключенных - провели акцию под названием "Смерть России". Около 100 человек прошли по центральным улицам к представительству Россотрудничества (федеральное агентство РФ по делам СНГ, россиян, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству). Активисты утверждали, что Россотрудничество является учреждением, подконтрольным российской ФСБ. Участники шествия по дороге бросили несколько камней в окна отделения "Альфа-банка" на Крещатике. По проезжей части Владимирского спуска они вышли на улицу Сагайдачного, где забросали камнями и разбили окна отделения "Сбербанка". Позже они также забросали камнями еще одно отделение "Альфа-банка". Здание Россотрудничества на улице Борисоглебской участники акции забросали яйцами и камнями и разбили стёкла.