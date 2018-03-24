Скрипаль просил у Путина помилования и разрешения вернуться в Россию

Бывший школьный друг двойного агента Сергея Скрипаля заявил, что в прошлом экс-полковник ГРУ просил у Путина разрешения вернуться в Россию.

Об этом Владимир Тимошков рассказал в интервью BBC.

По словам Тимошкова, он общался со Скрипалем по телефону в 2012 году, когда тот находился в Великобритании. Скрипаль позвонил из Лондона и рассказал однокласснику, что написал президенту РФ письмо с просьбой разрешить ему вернуться в Россию.

"Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и позволить ему приехать в Россию, потому что там мать, брат и вообще родственники", - рассказал Тимошков.

Тимошков утверждает, что Скрипаль жалел через свою роль двойного агента. "Он жалел, потому что его жизнь пошла наперекосяк", - отметил одноклассник экс-агента.

4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ РФ Сергея Скрипача, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала 23 российских дипломата и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.