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В Кемерово горит торговый центр, погибли дети

Пожар в торговом центре в Кемерово
14:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

В Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", погибли 4 детей от отравления продуктами горения.

В российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня", в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщается со ссылкой на РИА "Новости".

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - сообщил изданию источник в экстренных службах региона.

Площадь пожара и обстоятельства его возникновения устанавливаются.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Пожар возник в троллейбусе вероятно из-за короткого замыкания, когда тот находился в помещении депо на обслуживании.

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Видео, Кемерово, Погибли дети, Пожар в торговом центре Кемерово.
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