В Кемерово горит торговый центр, погибли дети

В российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня", в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщается со ссылкой на РИА "Новости".

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", - сообщил изданию источник в экстренных службах региона.

Площадь пожара и обстоятельства его возникновения устанавливаются.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в троллейбусном депо №3 по ул. Строителей. При выяснении обстоятельств стало известно, что в результате происшествия женщина-водитель получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Пожар возник в троллейбусе вероятно из-за короткого замыкания, когда тот находился в помещении депо на обслуживании.