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Песков: Путин сохраняет спокойствие

Владимир Путин
16:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Ситуация на международной арене не является приоритетом для В. Путина, "поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы".

Президент России Владимир Путин сохраняет "абсолютное спокойствие" в ситуации с обострением отношений с Великобританией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также, по его словам, ситуация на международной арене не является приоритетом для В. Путина, "поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы, которые есть в стране, которыми президент занимается в ежедневном, круглосуточном формате". В то же время Д. Песков заявил, что "обвинения Великобритании по делу Скрипаля являются невиданным хамством.......Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать. И не пытаются формулировать", - сказал Д. Песков. "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - отметил он и добавил, что "наше дело - как справиться с этой провокацией".

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Все по теме:

Великобритания, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Сергей Скрипаль.
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