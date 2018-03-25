Песков: Путин сохраняет спокойствие

Президент России Владимир Путин сохраняет "абсолютное спокойствие" в ситуации с обострением отношений с Великобританией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также, по его словам, ситуация на международной арене не является приоритетом для В. Путина, "поскольку основной приоритет - это внутренние проблемы, которые есть в стране, которыми президент занимается в ежедневном, круглосуточном формате". В то же время Д. Песков заявил, что "обвинения Великобритании по делу Скрипаля являются невиданным хамством.......Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать. И не пытаются формулировать", - сказал Д. Песков. "Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела", - отметил он и добавил, что "наше дело - как справиться с этой провокацией".