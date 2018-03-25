Пожар в Кемерово: количество жертв увеличилось

Семнадцать человек пропали без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее Следственный комитет сообщил о гибели пяти человек, еще 30 пострадали. Всего спасатели эвакуировали более 100 посетителей.

По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. В некоторых помещениях обрушились перекрытия.

К тушению возгорания привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.