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Пожар в Кемерово: количество жертв увеличилось

Пожар в Кемерово
18:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

В российском Кемерово в воскресенье, 25 марта, загорелся торговый центр "Зимняя вишня".

Семнадцать человек пропали без вести при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее Следственный комитет сообщил о гибели пяти человек, еще 30 пострадали. Всего спасатели эвакуировали более 100 посетителей.

В Кемерово горит торговый центр, погибли дети

По информации МЧС, очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов, детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, его удалось частично локализовать. В некоторых помещениях обрушились перекрытия.

К тушению возгорания привлекли более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто.

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Кемерово, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре Кемерово, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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