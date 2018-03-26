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В Кишиневе отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии

В Кишиневе отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии
03:31 Сегодня Телеграф
УНН

Среди спикеров на митинге был бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

В столице Молдовы Кишиневе тысячи человек отметили 100-летие объединения Бессарабии и Румынии. 

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

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Мероприятие на площади Великого национального собрания было организовано группами из Молдовы и Румынии, которые призывают к объединению этих двух стран.

Организаторы заявляют, что в акции приняли участие около 100 тысяч человек, в то время полиция сообщает лишь о семи тысячах.

Во время мероприятия его организаторы зачитывали “декларацию единства”. Среди спикеров был бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Он заявил, что интеграция Румынии и Молдовы является “единственным путем” вернуть себе достоинство.

Как сообщалось ранее, недавно в парламенте Молдовы зарегистрировали декларацию об объединении с Румынией.

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Все по теме:

Бессарабия, Кишинев, Митинг, Молдова, Новости Молдовы, Румыния, Траян Бэсеску.
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