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Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово

Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
06:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Пожар в торговом центре в Кемерове мог быть вызван неисправной электропроводкой

Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в Кемерово, который унес жизни десятков людей, сообщил источник в службах технического надзора региона.

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"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.

Между тем, будут рассмотрены и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации. Однако прежде необходимо добиться полной ликвидации пожара. Лишь тогда специалисты смогут полноценно провести экспертизу", - сказал источник.

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Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.

"Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - сказал источник.

По информации МЧС, количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове достигло 37 человек, пропавших без вести - 64, еще 84 человека пострадали. На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники.

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Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия, Торговый центр "Зимняя вишня".
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1 Комментарий
  • Лолус)) 26.03.2018 06:55

    Джамшут и Равшан - вот причина))

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