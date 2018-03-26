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В РФ обещают "сюрприз" Джонсону за сравнение Путина с Гитлером

Борис Джонсон и Сергей Лавров
15:43 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

В РФ пообещали "сюрприз" Джонсону за проведение параллели между Россией с нацистской Германией.

В МИД РФ пообещали "сюрприз" для тех, кто проводит параллели между Россией и Третьим рейхом, в частности, главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1", сообщают РИА "Новости" и RT.

"Давайте дождемся, я думаю, четверга, и на брифинге я вам обещаю такой исторический подарок и Борису Джонсону, и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть для них достойный ответ и подарок", - сказала она.

"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает или совести, или наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", - заявила Захарова.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на чемпионате мира по футболу этим летом так же, как и Адольф Гитлер на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.

В МИД РФ ответили, что Джонсон "отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и хамства".

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Борис Джонсон, Великобритания, Мария Захарова, МИД РФ, Россия.
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