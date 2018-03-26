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Высылка российских дипломатов: в МИД РФ уже отреагировали

МИД РФ
17:57 Сегодня Телеграф

В Министерстве иностранных дел РФ выразили решительный протест в связи с выдворением дипломатов.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства в понедельник, передает Украинская правда.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в Солсбери", – идет речь в комментарии.

Украина высылает российских дипломатов

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – обещают российские дипломаты.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

26 марта стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

США и страны ЕС высылают дипломатов РФ

О решении выслать российских дипломатов уже официально объявили Польша, Литва, Латвия, Нимаччина, США и Украина (из Киева должны уехать 13 дипломатов).

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

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Все по теме:

ЕС, МИД РФ, Отравление Скрипаля, Российские дипломаты, Солсбери, США.
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