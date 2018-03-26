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"Решать будет Путин": в Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов

Кремль
18:53 Сегодня Телеграф
УНИАН

Окончательное решение о мерах в ответ на заявление ряда стран ЕС и США о выдворении российских дипломатов примет президент Владимир Путин.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением ряда стран о выдворении российских дипломатов, а окончательное решение относительно ответных мер примет президент Владимир Путин.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", - сказал он журналистам.

Песков добавил, что соответствующие меры утвердит Путин. "Окончательное решение будет принимать глава государства", - сказал он. Пресс-секретарь уточнил, что Кремль будет действовать по принципу взаимности. При этом Песков вновь подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к "делу Скрипаля".

США и страны ЕС высылают дипломатов РФ

Как сообщалось, сегодня сразу 14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать российских дипломатов в ответ на попытку отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, за которым, как считает следствие, стоит Москва. К высылке присоединились Канада, США и Украина.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявив, что за покушением на бывшего агента Сергея Скрипаля "с большой долей вероятности" стоит Россия.

Украина высылает российских дипломатов

Она в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и готова сотрудничать со следствием.

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Владимир Путин, Дипломаты РФ, ЕС, Кремль, Отравление Скрипаля, США.
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