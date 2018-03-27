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Путин прокомментировал пожар в Кемерово и назвал его причины
Президент РФ Владимир Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.
Об этом сообщает РИА Новости.
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"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.
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