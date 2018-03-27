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Пожар в Кемерово: родственники заявляют о гибели 41 ребенка

Место трагедии
10:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли более 40 детей.

Родственники погибших при пожаре в российском Кемерово заявили, что погиб 41 ребенок. Соответствующие списки вывешены в штабе, созданном родственниками. Всего в списках 64 фамилии погибших.

Инициативная группа родственников также заявила, что осмотрела морг с телами погибших, сообщает "Медуза" со ссылкой на Интерфакс.

"Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках", - сказал один из членов инициативной группы на митинге в центре Кемерова.

Пожар Кемерово: причины, жертвы и факты трагедии

Как сообщлось, ранее во вторник сотни жителей Кемерово, где в воскресенье произошел пожар в торговом центре с десятками жертв, на стихийном митинге потребовали отставки местных властей, а также чтобы к ним вышел президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится в городе.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово начался днем 25 марта и распространился на площади 1,6 тысячи кв. м. К этому моменту известно о 64 погибших, еще шестеро остаются пропавшими без вести.

Среди причин возгорания называют поджог поролона на игровой площадке либо неисправность проводки. По данным МЧС, пожар мог также начаться из-за взрыва аппарата, изготавливающего сахарную вату или попкорн.

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Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия.
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