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Путин объявил траур в России

К месту трагедии люди несут цветы и игрушки
13:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Владимир Путин объявил в РФ траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово, сообщила пресс-служба Кремля.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в Кемерово, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года Днем траура в РФ, в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

 

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По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

На месте трагедии работают сотни спасателей, медики, психологи.

По количеству жертв этот пожар стал вторым после трагедии в клубе "Хромая лошадь" в Перми, где в декабре 2009 года погибли 156 человек.

Правительство РФ уже приняло решение об оказании помощи семьям погибших в размере 1 млн рублей, аналогичные выплаты произведут и власти Кемеровской области.

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Владимир Путин, Пожар в торговом центре, Пожар в торговом центре "Зимняя вишня", Пожар Кемерово, Россия, Траур.
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