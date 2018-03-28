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Пожар в Кемерово: пятерым задержанным предъявлены обвинения

Пожар в Кемерово
06:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

По словам главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, основными версиями произошедшего следует считать короткое замыкание и "применение открытого огня".

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости.

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"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии", - сказала она.

Ранее сообщалось, что по делу о возгорании допрашивают пять человек: техдиректора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.

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"Зимняя вишня", Жертвы, Пожар в Кемерово, Пожар в торговом центре, Россия.
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