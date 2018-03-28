Пожар в Кемерово: пятерым задержанным предъявлены обвинения
По словам главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, основными версиями произошедшего следует считать короткое замыкание и "применение открытого огня".
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости.
"Следственный комитет продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии", - сказала она.
Ранее сообщалось, что по делу о возгорании допрашивают пять человек: техдиректора компании-собственника, арендатора помещения, в котором произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию, а также охранника, отключившего систему оповещения.
Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей. В больницах остаются 13 пострадавших, большинство из них госпитализировали с отравлением угарным газом.