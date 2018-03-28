Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: 48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина 48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина
Новости: Исторический визит: Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения Исторический визит: Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток Ученые впервые наблюдали детоубийство у косаток
X

В "Домодедово" задымился самолет с пассажирам

взлетные полосы "Домодедово" восстановили работу
08:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 112.ua

В московском аэропорту "Домодедово" произошло задымление пассажирского самолета рейса Москва-Новосибирск.

Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту "Домодедово".

По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем - в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.

Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала РЕН ТВ, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации.

При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление. "За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Boeing 737, Домодедово, Москва, Москва-Новосибирск.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости России и СНГ

В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово Трагедия в Кемерово: Путин встретился с митингующими Среди жертв пожара в Кемерово - 41 ребенок

Последние новости

В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2" Невозможно сдержать смех: уморительные картинки для хорошего настроения Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
03 Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро
04 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
05 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
Новости сегодня
09:15 Япония опротестовала военные учения РФ на Курилах
09:14 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
09:08 Девушка хотела стать звездой Instagram, но ее ждал провал
09:07 Как тренируют десантно-штурмовые войска: мужественное видео
09:03 Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля
Новости: Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром
Добавить комментарий
0