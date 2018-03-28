В "Домодедово" задымился самолет с пассажирам

Пассажирский самолет Boeing 737, готовившийся вылететь из Москвы в Новосибирск, вечером 27 марта задымился на взлетной полосе в аэропорту "Домодедово".

По данным агентства, задымление произошло сначала в кабине пилотов, а затем - в салоне самолета. Командир судна применил экстренное торможение. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В пресс-службе аэропорта заверили, что никто не пострадал. Сейчас самолет буксируют со взлетно-посадочной полосы.

Пассажирка самолета Марина Котлярова рассказала РЕН ТВ, что спасатели прибыли только через 15 минут после эвакуации.

При этом автомобили экстренных служб перепутали взлетную полосу, на которой произошло задымление. "За это время самолет с несколькими тоннами топлива на борту мог уже пару раз взорваться", – отметила она.