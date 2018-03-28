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Российский МИД выдвинул новые обвинения Великобритании

МИД РФ
15:03 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

МИД РФ обвиняет Великобританию в неспособности защитить российских граждан.

Министерство иностранных дел РФ обвиняет Великобританию в неспособности обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В качестве примеров российское ведомство приводит отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, смерти российских бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепиличного, загадочное "самоубийство" Бориса Березовского и удушение его делового партнера Николая Глушкова, отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

В российском МИД в очередной раз заявили, что Британия безосновательно обвинила Москву в отравлении собственных граждан.

"Инспирированная безосновательная высылка российских дипломатов из целого ряда стран и представительств при международных организациях, объявленный комплекс других мероприятий и санкций. Наши законные требования – предоставить образцы примененного вещества – были проигнорированы", – говорится в сообщении.

Российское ведомство также заявляет, что британские власти не заинтересованы в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери, намекая на причастность спецслужб Великобритании.

"Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации", - отметили в МИД РФ.

По последним данным, уже 28 стран, включая Британию, выдворяют более 140 российских дипломатов-разведчиков.

Североатлантический альянс решил выслать сразу семь дипломатов российской миссии при Альянсе и отказать в заявках еще трем в ответ на отравление семьи Скрипалей в Солсбери.

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Британия, Великобритания, МИД РФ, Отравление Скрипаля, РФ.
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