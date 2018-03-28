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Следком РФ практически исключает версию поджога ТЦ в Кемерово

Память погибшим в Кемерово
21:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

В Следственном комитете РФ назвали версию поджога торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово маловероятной.

В Следственном комитете РФ назвали версию поджога в торговом центре в Кемерове, в результате чего погибло 64 человека, маловероятной.

Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом глава СК Александр Бастрыкин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Самая главная задача, которую мы практически выполнили, – это завершение осмотра места происшествия, где имел место очаг пожара", - сказал он.

По его словам, выдвигаются две основные версии - это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия выдвигается лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности. Они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня, добавил Бастрыкин.

"Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, более перспективная, более важная и более достоверная – это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания", - сказал глава Следственного комитета.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о "вопиющих нарушениях" противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

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Кемерово, МЧС РФ, Пожар в Кемерово, Следственный комитет РФ, Украина.
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